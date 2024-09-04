Тюмень встречает "Поезд Победы"

В Тюмень прибыл "Поезд Победы", каждый вагон уникального музея представляет собой экспозицию об одном из этапов Великой Отечественной войны.
В поезде размещены экспонаты полноразмерных фигур и стенды с предметами тех времен. Мультимедийные поверхности и видеопроекторы создают эффект погружения в атмосферу советского времени. Жители и гости города могут посетить передвижной музей до 14 часов.
В Тюмень "Поезд Победы" прибыл из Тобольска. 5 и 6 сентября экспозицию смогут посетить жители Ишима.
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