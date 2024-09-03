Книжный обменник в Тюмени закрывает очередной сезон

Книжный обменник откроется в Тюмени в субботу, 7 сентября, возле Благотворительного фонда развития города Тюмени (Малыгина, 51).

В 2024-м проекту исполнилось 19 лет. Все эти годы его правила остаются неизменными. Книжный развал работает с 12 до 15 часов. Заплатив за вход 10 рублей, горожане могут обменять хорошие, но больше не нужные им книги на те, что принесли другие гости. Принимается художественная и научно-популярная литература.

Для обмена детской литературой будет установлен отдельный стол. Ребята могут пройти на Книжный обменник бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Кроме того, по соседству с книжным развалом откроется уже традиционная мини-барахолка, где дети могут продать вещи, изготовленные своими руками, и игрушки. Также будет организован сбор макулатуры.

Книжный обменник работает в Тюмени с 2006 года и является лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел. Он проходит в последнюю субботу апреля и первую субботу июля и сентября.