Большой семье участника спецоперации в Тюмени помогли собраться в школу

В рамках всероссийской акции "Единой России" "Собери ребёнка в школу" председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова и ветеран боевых действий, председатель совета областного "Союза десантников" Григорий Григорьев вручили семье Сафроновых много полезных подарков.

У Ивана Сафронова шестеро детей, он служит, а супруга, Анна, старается находить время не только на быт, воспитание детей, но и на работу. В семье четверо школьников, в том числе Илья – будущий первоклассник. Ему подарили новый рюкзак со всеми канцелярскими принадлежностями, которые необходимы для успешной учёбы. Он пообещал, что обязательно будет учиться на одни пятёрки. Остальные пятеро детей тоже не остались без внимания. Они получили большие наборы для творчества: пластилин, фломастеры, карандаши, палитры, краски, альбом для рисования и даже книги.

Анна поблагодарила региональное отделение партии "Единая Россия" за регулярную помощь её семье и "Союзу десантников". "Мы не боимся остаться без поддержки, пока наш папа защищает Отечество", – подчеркнула она.

Ольга Швецова пожелала ребятам успехов в учёбе и новых достижений. "Все ребята спортивные и талантливые. Старший сын Ростислав занимается дзюдо и самбо, подаёт пример другим братьям. Девочки увлекаются музыкой. Мама успевает и заботиться о детях, и работать. А папа – настоящий герой. Он отправился на фронт добровольцем. Забота о таких семьях – это наш приоритет. Пока мужчины находятся на передовой, мы поддерживаем крепкий тыл", – подытожила Ольга Швецова.