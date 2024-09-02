В Тобольском районе строят два фапа и амбулаторию

Сразу три медучреждения строят в сёлах Тобольского района, обновление звена первичной медицинской помощи идет в районе благодаря поддержке правительства Тюменской области и нацпроекту "Здравоохранение", сообщает информцентр правительства ТО.



В Прииртышском возводят амбулаторию. Быстровозводимые конструкции привезли на стройплощадку в начале августа. Корпус нового здания амбулатории уже собран, установлены окна и двери. Сделать это в короткий срок позволяет модульная технология строительства.

В Масловой современный фап установлен в нескольких метрах от старой постройки на улице Школьной. Площадь здания составляет 82 кв. м, большое пространство, где будет комфортно и удобно и пациентам, и медработникам. В нём предусмотрены кабинет для приёма пациентов, процедурный, прививочный и другие, просторный холл для посетителей, оборудован санузел.

В Сибиряке фап возведен в самом центре. На установку здания, оформление входной группы и пандуса ушло несколько недель. Здесь уже приступают к внутренней отделке помещения.

"Модульные здания очень теплые и хорошо выдерживают наши сибирские морозы. Проверены: в Тобольском районе за последние 4 года построены 4 фапа и 3 амбулатории", – отметил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, посещая строящиеся объекты.