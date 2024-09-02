В Тюмени начинается концертно-театральный сезон

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Осень — традиционное время открытия новых концертных и театральных сезонов. В учреждениях Тюменского концертно-театрального объединения ценителей музыки и театра ждут громкие премьеры, традиционные фестивали, новые проекты и разнообразные события с участием приглашенных гостей, сообщает пресс-служба ТКТО.

7 сентября творческий сезон открывает ДК "Нефтяник": в 17:00 в Большом концертном зале состоится театрализованный концерт "Блокадная ласточка". В концерте примут участие ведущие творческие коллективы, а также школьники Тюменской области и Тюмени. В основе концепции концерта письма современных школьников жителям блокадного Ленинграда. На площади перед входом зрителей будут ждать тематические фото зоны и небольшая выставка ретроавтомобилей.

13 сентября 79-го театральный сезон стартует в Тюменском театре кукол. В 18:00 театрализованная игровая программа "Волшебный ключ" позовёт малышей и взрослых в самую настоящую сказку. Гостям праздника посчастливится поучаствовать в уникальном мастер-классе по кукловождению, "примерить" яркую маску, созданную искусным мастером аквагрима, насладиться чашкой чая с любимыми сладостями "Ландрин" в театральном кафе. Вход на театрализованную игровую программу свободный. В 19:00 в большом зале театра состоится показ спектакля для детей и взрослых "Белоснежка". Это романтическая история в стиле средневековой баллады о жизнерадостной, нежной Белоснежке. Это гимн истинной красоте, которой обладает каждая светлая и добрая душа. В декабре в театре кукол премьера спектакля "Красавица и чудовище", в в июне 2025 года маленькие зрители увидят бэби-спектакль "Вода".

14 сентября торжественное открытие 66-го концертного сезона пройдет в Тюменской филармонии. Выступит Тюменский филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника. В программе также примут участие Хоровая капелла Тюменской филармонии, возглавляемая заслуженным артистом России Альбертом Мишиным и приглашенные солисты: Елизавета Соина (сопрано), Анастасия Лепешинская (меццо-сопрано), Георгий Фараджев (тенор) и Владимир Байков (бас-баритон) Для слушателей исполнят Симфонию № 9 Людвига ван Бетховена. Это первый образец, когда крупнейший композитор ввёл в симфонию вокальные партии. С 2003 года рукопись симфонии включена в список объектов всемирного документального наследия "Память мира". Музыка 9-й симфонии Бетховена является одной из самых цитируемых в мировой истории.

"При создании оркестра именно эта симфония была исполнена одной из первых и стала его визитной карточкой, дирижировал ею основатель коллектива Евгений Иванович Шестаков. В этом году мы отмечаем юбилейный десятый сезон Тюменского филармонического оркестра. Оркестр находится на высоком профессиональном уровне. Я с глубоким уважением отношусь к своим предшественникам и традициям, заложенным основателем коллектива. Поэтому для открытия сезона я решил, что мы должны исполнить именно это произведение. Это и констатация высочайшего уровня мастерства оркестра, на котором он находится, и дань уважения основателю коллектива", - отметил он и добавил, что Симфония № 9 исполняется симфоническими коллективами довольно редко, так как требует значительного числа музыкантов на сцене", - отметил Медяник.

20 сентября 167-й театральный сезон откроет Тюменский драматический театр премьерным спектаклем "Пугачев" в постановке Ольги Погодиной-Кузминой по мотивам повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка". До конца года в ТБДТ планируется еще две премьеры. В ноябре зрителей ждет спектакль "Мария Стюарт", а в декабре премьера сказки "Конек-Горбунок".

20 сентября Тобольский драматический театр начнет свой сезон премьерным спектаклем "Дядя Ваня" в постановке главного режиссера театра Дениса Юдина. Спектакль создан за счет субсидии Министерства культуры РФ и Правительства Тюменской области по федеральной партийной программе "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". В октябре планируется премьера спектакля "Убей меня, голубчик". Пьеса написана турецким драматургом Азизом Несином, а в начале марта впервые в Тобольском драматическом театре состоится постановка пластического спектакля.