В Тюменской области стало больше вакансий для учителей

Число вакансий для учителей в Тюменской области выросло на 27%. К началу учебного года аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили рынок труда для педагогов и выяснили, где им предлагают наибольшую зарплату и какие требования предъявляют к этим специалистам.

Тюменские работодатели с января по август опубликовали 1,6 тыс. вакансий для учителей. Это на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в регионе не изменилась и составила 40 200 руб. При этом большая часть вакансий открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования, где растет спрос на учителей иностранных языков и программирования. Вакансии в общеобразовательных учреждениях (как государственных, так и частных) встречаются реже, однако накануне учебного года спрос вырос и здесь.

В целом по данным сервиса "Люди в цифрах" диапазон средних зарплат у учителей в России составил 34 483₽ - 70 000₽. Лидером по размеру заработка для педагогов является Москва, где работодатели готовы предложить в среднем 75 200 руб. На втором месте – Камчатский край (75 000 руб.), а третье место разделили Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 000 руб. в каждом регионе).

Требуются в основном педагоги с опытом работы от 1 года до 3 лет – таких вакансий размещено 47%. Год к году компании-наниматели стали лояльнее к молодым специалистам: доля предложений о работе, в которых образовательные учреждения готовы рассмотреть новичков в профессии, выросло с 33% до 37%.

Наиболее востребованными являются педагоги по математике (10% вакансий), по английскому языку (5% вакансий), учителя начальных классов (3%), по русскому языку, по физике и по истории (по 2%).