В тюменских школах за парты сядут 257 тысяч учеников

257 тысяч учеников сядут за парты в Тюменской области сегодня, 2 сентября. Первый звонок дадут впервые для 25,5 тысячи первоклассников.

В День знаний для ребят пройдет Единый урок. Темы: Год семьи, 190-летие Дмитрия Ивановича Менделеева и 80-летие Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: