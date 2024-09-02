В тюменских школах за парты сядут 257 тысяч учеников

10:00 02 сентября 2024
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257 тысяч учеников сядут за парты в Тюменской области сегодня, 2 сентября. Первый звонок дадут впервые для 25,5 тысячи первоклассников.

В День знаний для ребят пройдет Единый урок. Темы: Год семьи, 190-летие  Дмитрия Ивановича Менделеева и 80-летие Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Школьные годы до сих пор вспоминаю как самые счастливые в жизни. Именно в школе закладывается фундамент наших будущих побед и достижений. Дорогие друзья, поздравляю с Днем знаний! Будьте умными и любознательными. Пусть у вас все получится в новом учебном году! 

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