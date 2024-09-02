В День знаний дети участников СВО в Тюмени получили рюкзаки с подарками

Герой России Рустам Сайфуллин в День знаний вручил подарки детям участников специальной военной операции из Тюменской области, мероприятие прошло в региональном филиале фонда "Защитники Отечества" при поддержке тюменских предпринимателей.

В благотворительном событии приняли участие более двадцати детей из разных муниципалитетов Тюменской области, которые уже завтра, 2 сентября, впервые сядут за школьные парты. Как пояснил Рустам Сайфуллин, это дети участников специальной военной операции, которые не вернулись с поля боя живыми.

Помимо Сайфуллин, детей поздравляли заместитель руководителя филиала фонла Анастасия Левинова и заместитель главного управляющего директора БЕ "Нефтегазовое оборудование и проекты" УК Группа ГМС Сергей Бахтий. В рюкзаках канцелярские принадлежности, а также предметы. которые пригодятся школьникам не только в первый год учебы.

Мероприятие прошло в тёплой и душевной атмосфере благодаря совместным усилиям фонда и благотворителей. "От всей души благодарим наших партнеров ПАО "Гипротюменнефтегаз" холдинга Группа ГМС за поддержку и внимание к семьям наших защитников, а также за предоставленную возможность подарить радость маленьким школьникам", - отметили в филиале фонда "Защитники Отечества".