Об особенностях похудения осенью рассказали тюменцам

Осень - отличный период для похудения, если следовать правильным рекомендациям по питанию. В беседе с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" эксперты ответили на важные вопросы.

Согласно рекомендациям диетологов и исследованиям, проведенным ученым и автором книг МИФа Колином Кэмпбеллом, основой осенней диеты должны стать цельные растительные продукты. Это овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки и орехи. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что способствует улучшению пищеварения, снижению веса и укреплению иммунитета.

– Важно следить за калорийностью рациона. Организм естественно стремится накапливать энергию перед зимними холодами, поэтому важно контролировать количество потребляемых калорий, чтобы избежать избыточного веса, – отметил специалист.

Какие продукты следует ввести в рацион осенью:

Овощи и фрукты. Включите в рацион тыкву, кабачки, морковь, свеклу, яблоки и груши. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

Бобовые и цельнозерновые. Фасоль, чечевица, гречка, овсянка и другие цельные злаки обеспечат организм белком и энергией, необходимыми для поддержания активности в течение дня.

Орехи и семена. Орехи, такие как грецкие и миндаль, а также семена, например, льняное и чиа, являются хорошим источником полезных жиров и микроэлементов.

От употребления каких продуктов питания следует отказаться:

Рафинированные углеводы. Исключите из рациона выпечку, сладости и продукты из белой муки, которые способствуют быстрому набору веса и не дают длительного чувства сытости.