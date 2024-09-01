Как получить хороший урожай земляники, рассказали эксперты

Чтобы получить хороший урожай садовой земляники, нужно учитывать тонкости посадки и ухода за ней. Секретами выращивания этой ягоды поделились специалисты Россельхознадзора.

Для посадки садовой земляники рекомендуется выбирать конец лета – начало осени. При этом сроки получения первого урожая напрямую зависят от времени высаживания. Чем раньше, в рамках указанного периода, земляника окажется на огороде, тем выше вероятность, что на ней произойдет закладка цветочных почек, и она начнет плодоносить уже на следующий год. К выбору саженцев следует подходить с особой внимательностью. Необходимо выбраковывать материал с бледными сморщенными листьями или точечными вкраплениями. Такие признаки означают, что рассада некачественная и поражена болезнями или вредителями.

При высадке рассады старайтесь не заглублять ее чрезмерно в землю – если центральная точка будет расположена ниже уровня грунта, это в дальнейшем вызовет гибель растения. Однако погубить растение может и слишком поверхностная посадка – она грозит высыханием сердечка земляники. Правильное расположение для ягоды – когда центральная точка саженца незначительно выступает над поверхностью почвы.

Сразу после посадки саженцы земляники необходимо обильно пролить водой, а затем замульчировать на высоту 5-6 см компостом, соломой или сеном. С целью лучшего укоренения для молодых растений создают парниковый эффект, накрывая их специальным материалом.

Необходимо регулярно пропалывать землянику и удалять усы растения. Если после высадки садовой земляники установилась сухая погода, то ее следует поливать. Культуре для закладки цветочных почек требуется влага, сообщает Тюменская область сегодня.