Почему арбуз может быть опасным, рассказали тюменцам

Чтобы убедиться в качестве арбуза, эксперты рекомендуют попросить у продавцов сертификат качества на свою продукцию, и если его нет, лучше воздержаться от покупки.

"Искусственные красители в пищевых продуктах могут провоцировать псевдоаллергию как у взрослых, так и у детей. Симптомы могут варьироваться: чаще всего это высыпания в виде крапивницы, жжение и зуд кожи", – объясняет врач-эндокринолог Людмила Синицына.

Подозрительный арбуз, по словам доктора, следует отправить на экспертизу. Если будет установлено наличие вредных веществ, следует обратиться в Роспотребнадзор или местную ассоциацию по защите прав потребителей.

Максимальная разовая порция арбуза не должна превышать 200-250 граммов. При переедании ягоды возникает нагрузка на почки, появляются проблемы с пищеварением.

Кроме того, нежелательно есть арбуз перед сном, так как это может вызвать частые посещения туалета. Лучше всего наслаждаться арбузом спустя 30-40 минут после основного приема пищи, не заменяя им обед или ужин и не употребляя его непосредственно после еды, сообщает КП-Тюмень.