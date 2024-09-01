Жителям Ишима помогают справляться с заболеваниями сосудов

В ишимской Областной больнице № 4 в хирургическом отделении стационара появился доктор, он ведет прием пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми патологиями.



69-летняя жительница Ишима обратилась к врачу с жалобами на варикозные узлы, тяжесть и отеки ног, боль в левой нижней конечности и изменение цвета кожи. В анамнезе у нее также был тромбофлебит. В августе ей было проведено хирургическое вмешательство.

"Варикоз с несостоятельностью венозных клапанов является показанием к операции. У пациентки были трофические нарушения в виде гиперпигментации и липодерматосклероза кожи голени. Если не оперировать, появляются трофические язвы", — рассказал Мансур Косимов, врач-сердечно-сосудистый хирург ОБ №4.

К сосудистому хирургу могут обратиться пациенты с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это могут быть патологии аорты и артерий верхних и нижних конечностей, различные патологии вен конечностей.

Если вы испытываете тяжесть в ногах, утомляемость при ходьбе, судороги по ночам или отеки к вечеру, это могут быть признаки варикозной болезни. Боли в икроножных мышцах при ходьбе могут быть первыми признаками атеросклероза артерий нижних конечностей. Если боль чувствуется даже в покое, это уже критическая ишемия, требующая экстренных мер, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ№4 (г. Ишим).