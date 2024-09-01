Тюменцы могут проголосовать за любимый город в конкурсе "Город России-2024"

Тюмень может попасть в топ-10 рейтинга "Город России-2024". Результат не окончательный, так как народное голосование за самый привлекательный, узнаваемый, символический город продолжится до 31 декабря включительно.

Сейчас областной центр с 20,2 тыс. голосами на 11-м месте. Среди городов Уральского федерального округа это самая высокая позиция.

Челябинск на 12-й строке, Ханты-Мансийск — на 15-й, Екатеринбург — на 23-й, Курган — на 46-й, Салехард — на 51-й.

В топ-5 сейчас входят Владивосток, Нальчик, Севастополь, Курск, Ставрополь.

Возрастных ограничений для голосования нет, процедура бесплатная. Принимается один голос с IP-адреса в сутки. Нужно на официальном сайте город-россии.рф выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Делать это можно хоть каждый день, сообщает Вслух.ру.