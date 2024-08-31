В Тюмени появится карта с историями жителей и фактами о городе

Эмоциональная карта города будет основана на историях 42 участниц променада проекта "Сестринская городьба". Инсталляция отразит женский взгляд на жизнь в Тюмени, а также впечатления от посещения разных мест.
Эмоциональная карта — это арт-объект, посвященный проблемам, с которыми сталкиваются женщины в городе. Среди них — недостаточная освещенность улиц, труднопроходимые места для детских колясок и другие.
Ранее, на четырех прогулках проекта "Сестринская городьба", жители Тюмени вместе с исследовательницей Алисой Ченцовой посетили объекты инфраструктуры — спортивные площадки, подземные переходы, паркинги и общественные площади. Участники променада узнали факты об особенностях устройства города и обсудили, почему некоторые планировочные решения незаметны одним группам населения и небезопасны для других, в частности, для женщин, сообщает Мой-портал.ру.
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