Как правильно сажать лук осенью, рассказали тюменцам

Опытная дачница Елена Назарова поделилась полезными рекомендациями по посадке лука на зиму.

Начать нужно с выбора подходящего сорта лука. Для зимней посадки отлично подойдут репчатый, многолетний и шалот.

– Обратите внимание на зимостойкость выбранных сортов, чтобы предотвратить их вымерзание. Некоторые сорта хорошо переносят холод и дают отличный урожай, – отметила тюменка.

Выбирая луковицы для зимней посадки, отдайте предпочтение экземплярам среднего размера, не менее 2-3 сантиметров в диаметре. Мелкие луковицы могут не перезимовать, а слишком крупные – дать стрелки. Перед посадкой рекомендуется замочить луковицы в растворе марганцовки для дезинфекции и стимуляции роста.

Один из важных этапов перед посадкой культуры – подготовка почвы. Лук хорошо приживается в легкой, плодородной и дренированной земле. Осенью следует внести органические удобрения, например, компост или перегной. Это поспособствует улучшению структуры почвы. Также не забудьте про известкование кислых почв – это поможет избежать заболеваний.

По словам дачницы, оптимальное время для посадки лука на зиму – последние недели сентября и начало октября. Это период, когда температура почвы еще достаточно высокая для активного роста корней, но уже низкая для того, чтобы луковицы не начали активно расти. Ориентироваться следует на климат, то есть следить за прогнозом погоды, сообщает Тюменская область сегодня.