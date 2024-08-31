Более ста тысяч заявлений на учет и регистрацию недвижимости подано в электронном виде

Число заявлений о кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость, поступивших в электронном виде в Управление Росреестра по Тюменской области, по итогам 7 месяцев 2024 года составило 133,7 тыс. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. От общего числа заявлений на учет и регистрацию, число заявлений в электронном виде составило 59,87%.

Число электронных пакетов документов по регистрации прав увеличилось на 9,3%, по постановке на кадастровый учет – на 39,6%.

В июле средний фактический срок государственной регистрации прав в электронном виде составлял 0,9 дня, государственного кадастрового учета –

1 день, сообщает Мегатюмень.