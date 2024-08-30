Как вернуть детей из лета в школьные будни без стресса?

Школьникам после каникул сложно возвращаться в подзабытый ритм жизни, не меньшее напряжение испытывают и бывшие детсадовцы. Как перестроиться и начать заниматься, не подорвав здоровье, сохранив бодрость и позитивный настрой, рассказала заведующий профилактического отделения детской поликлиники №8 врач-педиатр Александрина Ягодкина.

Эксперт отмечает, что готовиться к школе физически и морально лучше не в последний день перед торжественной линейкой, а хотя бы за две недели. Есть шесть простых правил, которых необходимо придерживаться детям и родителям.

Режим дня. Есть, гулять, готовить домашние задания и отправляться в кровать желательно примерно в одно и то же время. Это особенно важно для младших школьников: они должны ложиться не позже девяти вечера. Старшеклассникам тоже надо хорошо высыпаться, настаивайте, чтобы подростки отправлялись спать до одиннадцати.

Никакого однообразия. Почти полдня ребенок проводит, сидя за партой. Он малоподвижен и переутомляется. От этого спасет чередование умственных и физических нагрузок. Добавьте подвижную деятельность, которая ребенку по душе.

Правильное питание. Меню должно быть разнообразным, богатым витаминами и микроэлементами. Полезны мясо, рыба, яйца, творог, кефир, бананы и морепродукты. А вот без лишне конфеты можно и обойтись.

Выключить телевизор и компьютер. Гаджеты, конечно, полезны. И для обучения тоже. Но их переизбыток негативно влияет на здоровье глаз, портит осанку и забирает время, которое ребенок мог бы потратить на подвижные занятия.

Не требовать слишком многого. Плохая оценка – не трагедия. Если школьник будет ощущать поддержку близких, то сможет заниматься без постоянного чувства тревоги, лучше освоит материал и исправит отметки. А вот давление со стороны родителей и лишняя психоэмоциональная нагрузка только помешают обучению.

Говорить о хорошем. Вместе с детьми ищите позитивные события в жизни! Больше общайтесь на темы, не связанные с выполнением домашних заданий, например, планируйте совместный досуг на выходные.

Александрина Ягодкина: