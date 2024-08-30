Тюменские единороссы помогли детсаду Краснодона оборудованием

Тюменские единороссы на личные средства закупили и отправили для детского сада подшефного Краснодонского муниципального округа коляски, манеж, стульчики для кормления, ходунки, набор мягких матов, электролюльку, увлажнитель воздуха, шкафчики и другой инвентарь, сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

"Оборудование от реготделения партии приобретено и отправлено по просьбе Краснодонского местного отделения “Единой России”. Работа ведется в рамках поручения врио секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева обратить особое внимание детям участников СВО и новым регионам", – отметил Андрей Артюхов.

Благодаря отправленному инвентарю совсем скоро заработает ясельная группа для грудничков и малышей с трёх месяцев. Заместитель главы администрации Краснодона Татьяна Галушкина поблагодарила за своевременную помощь и пригласила тюменцев на открытие новой группы детского сада.

Помощь от тюменцев получили и будущие первоклассники Краснодона. 598 ребят отправятся в школу с новыми рюкзаками, канцелярскими принадлежностями и наборами для творчества. До 1 сентября их передадут всем школьникам подшефного региона.

Первыми подарки к учебному году получили ребята Краснодонской городской гимназии.

"В преддверии Дня знаний мы вручили комплекты школьных принадлежностей и ранцы первоклассникам. Это подарок наших тюменских друзей от “Единой России”. Детям было очень приятно получить такую поддержку", – отметил секретарь Краснодонского местного отделения партии Владимир Шавлай.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова отметила, что в Тюменской области ежегодно оказывают помощь малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, детям из семей участников СВО и ребятам из новых регионов.

"Региональное отделение партии принимает активное участие в восстановлении мирного уклада жизни краснодонцев. Мы не можем оставить без внимания обращения наших друзей. Именно поэтому гуманитарная помощь будет доставлена в максимально короткие сроки. Надеюсь, инвентарь для детского сада позволит обеспечить малышей всем необходимым. А рюкзаки и школьные принадлежности порадуют первоклашек и станут стимулом для получения отличных оценок", – подчеркнула Ольга Швецова.