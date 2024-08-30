Более 460 человек после травм на производстве прошли реабилитацию в Тюменской области с начала 2024 года

В 2024 году Отделение СФР по Тюменской области обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение 466 жителей региона, пострадавших на производстве и от профессиональных заболеваний. Каждый прошел лечение в специализированном многопрофильном центре реабилитации Социального фонда России, где созданы все необходимые условия для физического, социального и психологического восстановления.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков:

Проходить бесплатное лечение по путевкам Отделения СФР по Тюменской области можно ежегодно, но при условии, если лечение предусмотрено в программе реабилитации пострадавшего. Также Отделение компенсирует пострадавшим проезд к месту лечения и обратно и оплачивает дополнительный отпуск, если такой необходим. Путевками и проездом обеспечиваются и сопровождающие пострадавших, которые нуждаются в посторонней помощи.

Место лечения подбирается индивидуально с учетом медицинских показаний. В этом году жители Тюменской области проходят лечение в трех центрах реабилитации: "Тараскуль" (Тюмень), "Омский" (Омская область) и "Туманный" (Республика Хакасия).

Для получения путевки в центр реабилитации пострадавшему на производстве или его законному представителю необходимо подать заявление на портале госуслуг или в любой клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области.

Вопросы специалистам Отделения СФР по Тюменской области можно задать по звонку в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.