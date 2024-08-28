В Инфопарке запустят информационную компанию конкурса "Мастер года - 2024"

29 августа в 11:00 на площадке Инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" пройдет брифинг с победителем конкурса Мастер года-2023 Иваном Зарубиным. Преподаватель Тюменского техникума поделится историей успеха, опытом участия в конкурсе, расскажет о поездке на Байконур и экспедиции "Ледокол знаний" на Северном полюсе.

О развитии и достижениях системы профессионального образования поделятся информацией директор Департамента образования и науки Тюменской области Ефремова Вероника Васильевна и директор Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Путра Елена Валерьевна.

В завершение встречи пройдет торжественная передача сувениров - колбы и таблички, привезенных "Мастером года" с Северного полюса.