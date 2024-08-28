Математики в реанимации: уникальный опыт совместной работы тюменских вузов представлен на Технопроме

В Новосибирске на международном форуме "Технопром-2024" заключено соглашение о разработке "Цифровой платформы "Телереанимация". Официально партнерами в работе по созданию этого высокотехнологичного программно-аппаратного комплекса стали три тюменских вуза (ТюмГУ, ТМУ и ТИУ), ООО "Ин Нова" и АНО "Агентство инноваций".

"Телереанимация" будет представлять собой комплексную цифровую систему управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в отделениях анестезиологии и реанимации. По словам руководителя проекта Евгения Вдовина, система сможет в онлайн-режиме отслеживать и учитывать десятки показателей по больным в критическом состоянии с жизнеобеспечивающего оборудования, результаты лабораторных исследований, выявлять скрытые закономерности. Это позволит врачам получать полное представление о состоянии пациента и принимать более обоснованное решение относительно лечения, что в итоге приведет к снижению летальных исходов.

"Реализация проекта соответствует задачам цифровой трансформации системы здравоохранения, проводимой государством. Широкое внедрение телемедицины, дистанционного контроля состояния здоровья и технологий искусственного интеллекта в повседневную врачебную практику является ключевым аспектом этого процесса. Стоит отметить, что принятые к реализации решения уже доказали свою эффективность и востребованы не только в отечественной, но и в международной медицинской сфере", – подчеркнул Владимир Прибытков, директор компании "Ин Нова", индустриального партнера проекта.

В числе основных направлений проекта: цифровой двойник пациента в критическом состоянии, в том числе создание национального дата-сета и разработка алгоритмов предиктивной аналитики на основе технологий искусственного интеллекта, а также система интеллектуального видеонаблюдения с функцией автоматического контроля соблюдения стандартных операционных процедур.

"Телереанимация" – это прежде всего уникальный опыт совместной работы трех университетов Тюменской области, построенный на горизонтальном взаимодействии студентов, представителей экспертных медицинского и ИТ-сообществ, специалистов индустриальных компаний", – сообщил Денис Неустроев, директор АНО "Агентство инноваций".

Заинтересованность к цифровой платформе уже выразили ряд медицинских организаций Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Исследования по проекту проводятся в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Ирина Ульянова