Жителям поселка Московский показали, какой будет школа-сад

Строительную площадку школы-сада в поселке Московский Тюменского района посетили инициативные жители посёлка. Вместе с начальником Главного управления строительства Тюменской области Павлом Переваловым, представителями управления капитального строительства, управления автомобильных дорог, департамента образования и науки Тюменской области и администрации Тюменского района они оценили динамику строительства, посетили классы строящейся школы, спортзалы и актовый зал, сообщает ГУС ТО.

Подрядная организация завершает монтаж внутренних коммуникаций. Некоторые классы практически готовы, остаётся завершить установку потолков. В других кабинетах ведутся отделочные работы. Штукатурка фасадов завершена, осталось выполнить монтаж кассет на входной группе и плитки по цоколю. Параллельно специалисты приступили к благоустройству территории.

"Мы видим динамику строительства школы. На площадке одновременно работает 6 бригад, это более 100 человек. Объект для нас непростой. Такая большая школа-сад в регионе строится впервые. Мы видим, насколько она нужна и важна для жителей посёлка. Делается всё возможное, чтобы сдать объект как можно быстрее", - сказал Павел Перевалов.

Администрация района вывела подрядчиков на строительство подъездных путей к школе. В текущем году будет выполнено асфальтирование дорог и обустройство парковок.

Жители подняли ряд вопросов по ремонту дорог и строительству тротуаров в посёлке. Часть из обозначенного будет построена в 2025 году. Замглавы администрации района Станислав Кагарлык взял в проработку обустройство тротуаров на улицах Новой и Южной.

Школа рассчитана на 1 100 учебных мест с дошкольным отделением на 350 мест. Ввод объекта в эксплуатацию по контракту в августе 2025 года. Строители стараются завершить работы к концу года. Принимаются все необходимые меры, чтобы сдать объект как можно раньше.