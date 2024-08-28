Девушке из Приморского края отдыхать с подружкой в Тюмени помешала местная полиция

17-летнюю девушку из посёлка Тихое Надеждинского района Приморского края, которая сначала гостила у родственницы во Владивостоке, а затем без спроса уехала в другой регион к подруге, по заявлению матери разыскивала полиция Уссурийска, куда, по предположению родительницы, они могла отправиться.

В Уссурийске девушки не оказалось, но оперативники при мониторинге ее страниц в соцсетях выяснили, что гуляка могла направиться в Тюмень к подруге по переписке. "Во взаимодействии с полицейскими из линейного отдела МВД России на станции Уссурийск оперативники установили, что в другой регион она улетела на самолете. По информационно-справочным учётам и базам данных стражи правопорядка выяснили адрес онлайн-знакомой разыскиваемой жительницы Приморья и сообщили об этом тюменским коллегам из подразделения по делам несовершеннолетних, которые незамедлительно прибыли в указанное место.

Правоохранители провели с подростком профилактическую беседу, а затем передали матери, которая ближайшим рейсом прилетела в Тюмень. Противоправных действий в отношении девушки совершено не было, сообщает МВД Медиа.