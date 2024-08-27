"ЭтноЛето" посмотрели более 40 тысяч зрителей

В течение десяти суббот представители разных национальностей нашей области знакомили жителей Тюмени и региона со своей культурой.

Вместе с творческими коллективами и исполнителями Дворца национальных культур "Строитель", национально-культурных автономий и общественных объединений жители и гости города отметили "Праздник детства", познакомились с традициями народов Средней Азии и Казахстана на празднике "Сибирский баурсак", зарядились энергией молодости в программе "ДВиЖ", отдохнули всей семьей на фестивале "Пряник", станцевали знаменитую "Лезгинку на Дзержинского", отпраздновали День города и День области.

На площадках можно было научиться ведению русского хоровода, исполнить частушки, познакомиться с древними обрядами народов Севера, примерить национальные костюмы, посмотреть, как ремесленники создают работы и самими поучаствовать в творческих мастер-классах.

"ЭтноЛето" представило многообразие национального колорита области и показало, что все народы нашего региона живут в согласии.

Организатор фестиваля – ДНК "Строитель" при поддержке департамента культуры Тюменской области.