Юные заводоуковцы посетят телецентр "Останкино"

Коллектив заводоуковского медиацентра "Движения Первых" прошел отбор и победил во Всероссийском проекте "ПЕРВЫЕ НА ПЕРВОМ". Три девушки - Софья Кондракова, Анастасия Михалева и Екатерина Сафонова, объединились в команду и сняли видеосюжет о семейном туризме в нашем крае, а затем отправили его на конкурс.

"Со 2 по 8 сентября представители медиацентра Первых побывают в легендарном мультимедийном комплексе "Останкино" и почувствуют себя частью команды Первого канала. Мы единственный медиацентр региона, который прошел конкурсный отбор! Наши ребята много трудились и получили достойное вознаграждение. Думаю, что такая практика поможет юным медийщикам в дальнейшем развитии и будет способствовать еще более эффективной работе в этом направлении", - поделилась председатель совета местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Заводоуковского городского округа Ольга Кадырина.

"ПЕРВЫЕ НА ПЕРВОМ" — это всероссийский проект, который формирует у детей и молодежи осмысленный, современный и технологичный взгляд на федеральный медиаландшафт на примере одного из лидеров российского телевидения – "Первого канала". Организаторы проекта предлагают участникам погрузиться в мир телевидения и получить ключевые компетенции в области медиа от опытных журналистов, режиссеров и продюсеров. Из 600 заявок эксперты определили 50 лучших.



