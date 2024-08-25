Как нужно ухаживать за цветниками осенью

В первую очередь многолетники прекращают поливать, рассказали агрономы Россельхозцентра. Далее необходимо провести подкормку цветников фосфорно-калийными удобрениями (30 г суперфосфата и 40 г сульфата калия на 10 л воды). А в конце месяца срезать у этих цветов надземную часть на высоту 10-15 сантиметров, после чего к кустам подсыпать торф, перегной или компост. Специалисты уточняют, что пересаживать многолетние растения можно до середины сентября.

Также в этот период наступает благоприятное время для высаживания клематисов. Осенью у них активно растут корни, благодаря чему растения хорошо приживаются. При посадке рекомендуется заглублять шейку и мульчировать почву. При этом важно оставить несколько пар листьев с развитыми почками в пазухах на стебле.

В это же время в грунт можно пересаживать выращенную рассаду многолетников из семян. Для пересадки будут готовы и подросшие двухлетние растения: маргаритки, виолы, незабудки, колокольчики, турецкие гвоздики.

Уделить внимание необходимо и луковичным цветкам, осенью можно высаживать: мускари, пролески, кандыки, рябчики, крокусы, сциллы, хионодоксы, подснежники. Стоит обратить внимание, что для посадки они должны быть без признаков роста, чистыми, без повреждений чешуй, с плотной шейкой и донцем, без корней. Эксперты советуют на тяжелых почвах высаживать луковицы на слегка возвышенные гряды (5-10 сантиметров), сообщает Тюменская область сегодня.