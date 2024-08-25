Как контролировать баланс транспортной карты ребенка

С 1 сентября у школьников и студентов Тюмени начнет действовать льгота на проезд в автобусах и маршрутках по транспортным картам. Школьники по льготной карте платят 20% от тарифа, студенты — 50%. При действующих ценах это 6,2 руб. и 15,5 руб. соответственно. Количество поездок не безлимитно: по две в день за исключением воскресений, праздников и каникул.

Льгота действует только при оплате транспортной картой "Тюменской транспортной системы" ("ТТС"), поэтому важно иметь баланс. Старшеклассники и студенты справятся с этой задачей самостоятельно. Родителям младших школьников, особенно первоклассников, надо взять вопрос под контроль.

Посмотреть баланс и пополнить его дебетовой банковской картой можно через мобильное приложение "ТТС", официальный сайт https://oao-tts.ru/, банкоматы и приложение Сбербанка, мобильное приложение GorodPay. Транспортные карты рекомендуют пополнять заранее (когда остаются деньги на две-три поездки), после онлайн-перевода необходимо его записать на терминале кондуктора. Это происходит автоматически при оплате проезда, однако денежные средства становятся активными для записи не сразу.

Кроме того, в городе действуют специальные терминалы, их можно определить по зеленому цвету. Пополнение карт происходит за наличный расчет, сообщает Вслух.ру.