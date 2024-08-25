Врачи из Ишима спасли жизнь матери и ребенка

При посещении консультации ишимского Перинатального центра у женщины обнаружили высокое артериальное давление. Срочно отправили пациентку в Перинатальный центр, где, после проведения КТГ и УЗИ, было принято решение об экстренном кесаревом сечении.

Врачи Татьяна Булатова и Инна Карташова перед операцией объяснили женщине все риски. Ребенок родился с малым весом - один килограмм двести граммов, с четырехкратным обвитием пуповины, на которой был еще и узел. В этих условиях немедленная операция была жизненно необходима.

После операции Марина находилась под наблюдением врачей, которые обеспечивали не только физическую безопасность, но и психологическую поддержку. На следующий день после рождения маленького Диму перевели в тюменскую больницу. Каждые три дня родители ездили к нему. Еще три недели он лежал в отделении патологии новорожденных вместе с мамой. И только когда вес малыша достиг 2 кг 700 грамм, выписали домой, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).