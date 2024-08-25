Можно ли использовать химию во время сбора урожая, рассказала эксперт

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина Елена объяснила, что так во время сбора урожая, нельзя применять химию. Можно пролить почву биологическим препаратом, на основе энтомопатогенных грибков Metarhizium anisoplie subspгрибов (например, препарат Метаризин), который поселяясь на вредителе, тем самым губит его.

Действенный способ - мульчирование толстым слоем скошенной травы; черным, белым неткаными материалами или картоном, уложенным вокруг растений. Такой способ препятствует выходу вредителя из грунта. Полив, в этом случае, проводим по обычной схеме, картон со временем размокнет и послужит отличным удобрением для растений. Осенью грунт в теплице перекапываем, не оставив шансов совке перезимовать, сообщает Мегатюмень.