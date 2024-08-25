Как ухаживать за плодовыми в августе и сентябре

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Шадрина Елена рассказала, как не остаться без ягод на следующий год.

1. Проводим санитарную обрезку. Вырезаем все сломанные, растущие вглубь куста, старые, лежащие на земле ветки.

2. Если растения уже поражены мучнистой росой, то срезаем самые верхушки зараженных побегов. Поражаются большей частью молодые приросты.

3. Готовим баковую смесь из препаратов, от вредителей и болезней, и проводим обработку в сухую, безветренную погоду.

4. Для закладки плодовых почек, под урожай следующего года, вносим минеральное питание. В состав должны входить фосфорно-калийные подкормки, с минимальным содержанием азота. Из расчета 40 гр на м2 приствольного круга. Удобрения можно вносить, как рассыпая вокруг куста, с обязательной заделкой в грунт, так и растворив в воде. Вносим в прикорневую зону.

5. Если стоит сухая погода, обязательный полив растений, из расчёта 2 - 3 ведра на куст. Влага и питание - основа закладки плодовых почек, под урожай следующего года, сообщает КП-Тюмень.