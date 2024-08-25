Стали известны самые востребованные специалисты в Тюменской области

По данным регионального департамента труда и занятости населения, на 1 августа в Тюменской области открыто более 30 тысяч вакансий.

1тыс. 665 соискателей могут трудоустроиться рабочими по благоустройству, 1 тыс. 379 – водителями автомобилей, 1 тыс. 375 — подсобными рабочими. Такжетребуются812 монтажников, 818 — монтажников технологических трубопроводов, 509бетонщиков, 422 повара, 410 электрогазосварщиков.

Организации примут 946 педагогов-организаторов, 786специалистов разного профиля, 426инженеров, 393охранника, 291 делопроизводителя, 198медсестер и т.д.

Всего в списке 174 рабочих специальности, 225— профессий служащих.

В целом больше всего вакансий в обрабатывающих производствах (4 тыс. 800), в сфере образования (4 тыс. 686), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (3 тыс. 548), в строительстве (3 тыс. 508), в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (2 тыс. 517), сообщает Вслух.ру.