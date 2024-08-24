Показатели Тюменской области по динамике в сфере общепита обгоняют общероссийские

За полгода тюменцы потратили в кафе, барах, ресторанах 20 млрд 721,9 млн рублей. Это на 7,1%выше, чем в первом полугодии 2023 года. Динамика выше общероссийской (5,4%). Таковы оперативные данные Росстата, с которым ознакомился "Вслух.ру". В Уральском федеральном округе по приросту оборота лидирует Курганская область (16,1%). Минусовое значение только на Ямале (-4,6%).

Средний чек на каждого жителя Тюменской области превышает 2,1 тыс. рублей в месяц.

Всего за полгода жители УрФО потратили в общепите 149 млрд 130,9 млн рублей, в России- 1 трлн 557,5 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.