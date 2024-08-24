Какие продукты помогут очистить организм

Естественная детоксикация организма может быть недостаточной. Необходима дополнительная поддержка. Чистая вода и определенное питание играют важную роль в улучшении процесса вывода токсинов.

Специалист Роспотребнадзора Юлия Лагутенкова поделилась списком из 10 продуктов, которые можно включить в рацион, чтобы помочь очищению организма.

Яблоки являются отличным средством для детоксикации, а их сок помогает восстанавливаться после вирусных инфекций, таких как грипп. Они содержат пектин, вещество, способствующее эффективному выведению из организма тяжелых металлов и иных токсинов. Именно поэтому пектин часто используется в детокс-программах для людей, проходящих лечение от наркомании.

Печень является основным органом, ответственным за выведение токсинов и ненужных веществ из организма. Свекла же способствует естественной детоксикации печени. В этом корнеплоде, как и в яблоках, содержится много пектина. Поэтому врачи советуют регулярно включать свеклу в рацион в различных формах: вареной, запеченной или тушеной. Этот овощ подходит для приготовления как несладких блюд, так и десертов.

Сельдерей является незаменимым помощником в процессе детоксикации организма. Его уникальные свойства способствуют очищению крови от токсинов и вредных веществ. Кроме того, овощ эффективно препятствует отложению мочевой кислоты в суставах. Сельдерей также стимулирует работу щитовидной железы и гипофиза, поддерживая гормональный баланс и обмен веществ. Он обладает легким диуретическим эффектом, что делает его полезным для улучшения функции почек и мочевого пузыря. Регулярное употребление сельдерея в пищу способствует не только очищению организма, сообщает Тюменская область сегодня.