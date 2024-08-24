В Ялуторовске пройдет "Ночь кино"

24 августа в Ялуторовском музее "Торговые ряды" зрители познакомятся с новыми картинами: "Сто лет тому вперед", "Воздух" и "По щучьему велению".

Съемки фильма "По щучьему велению" проходили в Тобольском районе. В массовых сценах на территории туркомплекса "Абалак" приняли участие местные жители.

Перед просмотром фильмов гостям будет предложена увлекательная квест-викторина, сообщает пресс-служба музея.

"Заядлые киношники проверят себя, насколько хорошо знают крылатые выражения из известных отечественных картин, как снималось кино в Ялуторовске, а также сюжеты популярных мультфильмов", - отмечено в сообщении. А самым интригующим моментом квест-викторины станет поиск важного атрибута съемочного процесса, проходившего в Ялуторовске в 2004 году. Победителей ждут призы от партнера акции – кинотеатра "Премьера".

Всероссийская акция "Ночь кино", ставшая культурно значимым ежегодным кинособытием, пройдет в девятый раз 24 августа 2024 года во всех субъектах Российской Федерации. В этом году география акции значительно расширилась, включив в себя площадки посольств России за рубежом и других российских загранучреждений в странах БРИКС и СНГ, которые впервые примут участие в мероприятии, сообщает Тюменская линия.