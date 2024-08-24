Что делать, если на кабачках появилась мучнистая роса

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области сообщают, первый признак появления мучнистой росы – беловатый налет, напоминающий муку и проявляется на верхней стороне листьев. В самом начале поражения он имеет вид белых пятен, которые легко стираются с листовой пластинки. Возбудитель этого заболевания – грибок, который лишает растение питательных веществ и со временем приводит к его гибели.

В запущенной стадии болезни пятна приобретают коричневый оттенок, а листья скручиваются и опадают – растение погибает.

Причиной появления мучнистой росы на кабачках, может быть загущенные посадки, рекомендуемое расстояние друг от друга 50-70 см.

При переизбытке азота происходит рост зеленой массы, растения становятся крепкими и уязвимыми перед болезнями. Не перекармливайте кабачки азотной подкормкой.

Для того чтобы избавиться от мучнистой росы, удалите все пораженные болезнью части растений. Можно развести раствор марганцовки, 5 г препарата на 10 л воды и опрыскайте им оставшиеся после обрезки растения.

От мучнистой росы можно использовать Алирин-Б, Фитоспорин-М.

Если ваши растения выглядят здоровыми, листья у них крупные, зеленые, а светлые пятна располагаются преимущественно у жилок, то такая пятнистость – это сортовая особенность и вашему урожаю ничего не угрожает, сообщает АиФ-Тюмень.