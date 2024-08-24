В Тюменской области пройдет акция "Внимание дети!"

К мероприятию "Внимание – дети!" Госавтоинспекция Тюменской области привлекает специалистов. Психологи, лидеры общественного мнения, преподаватели автошкол и юристы проводят разъяснительную работу с водителями и родителями в преддверии нового учебного года о необходимости соблюдения правил перевозки детей в автомобилях, снижения скоростного режима в сентябре, когда дети массово начнут ходить в школы, а также об основных правилах безопасного передвижения детей и подростков.

Почти семь тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобилях в этом году было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции Тюменской области. Большинство нарушителей – родители-водители, не использующие удерживающие устройства для безопасной перевозки ребенка. Автоинспекторы разместят в родительских чатах и социальных сетях видеоролики с выступлениями и обращениями психологов к родителям на эту тему.

К водителям обратятся преподаватели автошкол и юристы, объясняя правовые последствия неправильного выбора скорости у пешеходных переходов, расскажут об элементах "защитного вождения", позволяющего предусмотреть возможные ошибки детей на дорогах, а также маленький рост юных участников движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.