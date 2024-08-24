Тюменские предприятия примут участие в нацпроекте "Производительность труда" в 2025 году

В Тюменской области с 2019 года реализуется национальный проект "Производительность труда". За этот период региональным центром компетенций (РКЦ), курирующим программу в субъекте, было реализовано 100 различных проектов, сообщил руководитель РКЦ Тюменской области Герман Прочный.

– Эта тема актуальна, мы в регионе уделяем большое внимание этому национальному проекту и теме развития предприятий через внедрение бережливого производства. Область участвует в проекте с самого начала, и наш региональный центр компетенций по производительности труда является одним из самых опытных в стране, – заявил специалист в беседе с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".

Программа нацпроекта подразумевает шестимесячный курс, в который входят предприятия. В течение этого времени проводится обучение команды тренеров, детальная диагностика бизнес-процессов.

Список предприятий, которые могут попасть под квоту, довольно небольшой – до пяти предприятий в год. В связи с этим руководители компаний бронируют места в списке заранее. По словам Германа Прочного, в Тюменской области большой спрос на программу: четыре места, выделенные на следующий год, занимают уже сейчас.