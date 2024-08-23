Активные выходные в Тюменской области: 24-25 августа

Выходные - отличный повод для новых впечатлений, делимся с вами афишей событий на 24-25 августа от Visit Tyumen.

24 августа

19:00 - автобусная экскурсия с аудиогидом "Тюмень — Врата Сибири". Путешествие по кольцевому маршруту с аудиогидом, который познакомит с историей первого русского города в Сибири и его амбициозным настоящим.

12:00 - гастрофестиваль "Уха-Царица" в Тобольске. Лучшие шеф-повара региона посоревнуются в приготовлении разнообразных видов супов, салатов, котлет, расстегаев и пирогов из рыбы. А гости могут отведать все эти кулинарные шедевры. Традиционно на площадках готовят невероятное количество ухи, которая точно придется по вкусу и взрослым, и детям.

12:00 - чайный фестиваль "Сибирский ананас" в Заводоуковске познакомит с сибирскими традициями и обычаями. Для гостей - интерактивные площадки, ярмарка мастеров и ремесленников, квест-игры и конкурсы. Вы узнаете о чайных традициях разных народов и попробуете этот ароматный напиток.

12:00 - народный праздник "Августовские спасы" в Ялуторовском остроге: медовые и яблочные дегустации, мастер-классы по приготовлению домашнего варенья и обрядовой выпечки. Вы познакомитесь со славянским бытом и традициями, заглядывая в избы и амбары.

13:00 - лекция "Кинотерапия: смотрим кино осознанно" для ценителей киноискусства в книжном пространстве Тюмени "Никто не спит".

Фестиваль "Сибирь на вкус. Тюменская область: прошлое, настоящее, будущее", с сетами, состоящими из закуски, горячего и десерта, приготовленные с добавлением локальных продуктов.

25 августа

8:00 - спортивный забег "Тобольский марафон 2024". Старт забега начнется на Красной площади от белокаменного кремля. Трассы протяженностью от 1 до 42 км пролегают через исторические и культурные достопримечательности сибирского города.

10:00 - турнир "Тобольск сильный" в кремле проведет федерация силового экстрима Тюменской области. Цель - мотивировать жителей региона и подрастающее поколение заниматься спортом и вести активный, здоровый образ жизни. На спортивной площадке дебютируют местные атлеты.

13:00 - лекция "Кинотерапия: смотрим кино осознанно" для ценителей киноискусства в книжном пространстве Тюмени "Никто не спит".

19:00 - бардовский вечер в ресторане-музее "Чум"

Последний день фестиваля "Сибирь на вкус. Тюменская область: прошлое, настоящее, будущее" с сетами, состоящими из закуски, горячего и десерта, приготовленные с добавлением локальных продуктов.