Сотрудники тюменской соцсферы откликнулись на беду жителей Курской области

Гуманитарную помощь для пострадавших и эвакуированных жителей Курской области собирают коллективы организаций, подведомственных департаменту соцразвития Тюменской области.

Это сотрудники межрайонных управлений социальной защиты населения, комплексных центров и домов социального обслуживания, социально-реабилитационных центров Ишима, Тобольска и села Омутинского, тобольского дома детства, детских лагерей и других организаций.

Гульнара Байматова, начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития:

Горе, которое постигло жителей Курской области, задело и каждого из нас. Сотрудники и подопечные - все в меру своих сил и возможностей делают все возможное, чтобы поддержать соотечественников".

Покупают подушки, одеяла, полотенца, абсорбирующее белье, предметы гигиены и одежды, средства дезинфекции и моющие средства, микроволновки, тепловые пушки. Участие в упаковке и подготовке к отправке принимают проживающие в домах социального обслуживания, воспитанники тобольского дома детства.

Партию помощи сформировали сотрудники департамента социального развития Тюменской области.

Желающие помочь могут внести средства на благотворительный расчетный счет центра "Семья" или принести помощь в один из 4 пунктов в Тюмени или в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.