В Тюменской области откроют школу спортивных комментаторов

Олимпийский совет Тюменской области и холдинг "Сибинформбюро" запускают курс для всех, кто любит спорт и хочет побывать на ключевых чемпионатах и матчах, познакомиться с выдающимися спортсменами.

"Профессиональных комментаторов в регионе сегодня не хватает. Спортивный комментатор — человек, который, придаёт динамики спортивным событиям, знакомит зрителей с историей спорта, помогает глубже понять происходящее на арене, дорожке или ринге. В наших планах создать базу комментаторов, которые смогут принимать участие в большинстве региональных мероприятиях, вести их, делать спортивные состязания интереснее для зрителей", - отметила президент Олимпийского совета, чемпион Олимпийских игр по биатлону Луиза Носкова.

Занятия пройдут в студии медиахолдинга "Сибинформбюро".

Участники курса узнают, как комментировать спортивные события, как готовиться к играм, как брать интервью у спортсменов. Также их обучат азам тележурналистики — написанию текстов, работе в кадре, технике речи.

В программе курса 28 занятий, а также практика: выезды на региональные и муниципальные спортивные события.

Преподаватели — известные в регионе журналисты.

Также участники курса встретятся с выдающимися спортсменами и возьмут у них интервью.

По окончании обучения будет создана база комментаторов, которых будут приглашать на региональные спортивные события.

На курсе 10 мест. Занятия пройдут в Тюмени. К обучению приглашают жителей областной столицы и Тюменского района от 15 до 25 лет. Занятия школы стартуют с сентября 2024 года.

Группу сформируют на конкурсной основе, заявку на обучение нужно заполнить до 1 сентября.

Кандидаты должны любить спорт, ориентироваться в спортивной повестке, не иметь ярко выраженных речевых дефектов, иметь опыт написания текстов.

Школа спортивных комментаторов организована при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Обучение бесплатное.