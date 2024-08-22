В Тюменской области откроют школу спортивных комментаторов

Олимпийский совет Тюменской области и холдинг "Сибинформбюро" запускают курс для всех, кто любит спорт и хочет побывать на ключевых чемпионатах и матчах, познакомиться с выдающимися спортсменами.
"Профессиональных комментаторов в регионе сегодня не хватает. Спортивный комментатор — человек, который, придаёт динамики спортивным событиям, знакомит зрителей с историей спорта, помогает глубже понять происходящее на арене, дорожке или ринге. В наших планах создать базу комментаторов, которые смогут принимать участие в большинстве региональных мероприятиях, вести их, делать спортивные состязания интереснее для зрителей", - отметила президент Олимпийского совета, чемпион Олимпийских игр по биатлону Луиза Носкова.
Занятия пройдут в студии медиахолдинга "Сибинформбюро".
Участники курса узнают, как комментировать спортивные события, как готовиться к играм, как брать интервью у спортсменов. Также их обучат азам тележурналистики — написанию текстов, работе в кадре, технике речи.
В программе курса 28 занятий, а также практика: выезды на региональные и муниципальные спортивные события.
Преподаватели — известные в регионе журналисты.
Также участники курса встретятся с выдающимися спортсменами и возьмут у них интервью.
По окончании обучения будет создана база комментаторов, которых будут приглашать на региональные спортивные события.
На курсе 10 мест. Занятия пройдут в Тюмени. К обучению приглашают жителей областной столицы и Тюменского района от 15 до 25 лет. Занятия школы стартуют с сентября 2024 года.
Группу сформируют на конкурсной основе, заявку на обучение нужно заполнить до 1 сентября.
Кандидаты должны любить спорт, ориентироваться в спортивной повестке, не иметь ярко выраженных речевых дефектов, иметь опыт написания текстов.
Школа спортивных комментаторов организована при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Обучение бесплатное.
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