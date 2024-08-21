На Цветном бульваре в Тюмени проведут акцию "Собери ребёнка в школу"

В четверг, 22 августа, в коворкинг-пространстве "Улетная точка" на Цветном бульваре с 15.00 будет проходить ежегодная благотворительная акция "Собери ребёнка в школу".

Для 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организуют развлекательную программу с играми, творческими мастер-классами и спортивными состязаниями. Профессиональные аниматоры создадут атмосферу праздника, а в конце мероприятия всем детям вручат школьные наборы, состоящие из канцелярских принадлежностей, тетрадей и рюкзаков, а также вкусные обеды, чтобы подготовить их к новому учебному году.

Акция традиционная и проводится в областной столице с 2016 года.