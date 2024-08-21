Тюменское правительство и "Юнармия" подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Тюменской области и всероссийское движение "Юнармия" 21 августа заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписями скрепили губернатор Александр Моор и начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный.

"Соглашение сделает более продуктивными наши взаимоотношения. Мы продолжаем выстраивать системную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Это очень актуально сегодня, когда наша страна столкнулась с серьезными и небывалыми вызовами", – считает Александр Моор.

Никита Нагорный поблагодарил губернатора и региональное правительство за поддержку движения. Он отметил, что тюменское региональное движение является лидером не только в Уральском федеральном округе, но и в стране:

Чтобы еще больше усилить позиции, дать еще больше возможностей и юнармейцам, и всему движению регионального штаба, мы подписали соглашение, в рамках которого, я уверен, "Юнармия" будет развиваться еще быстрее и становиться все сильнее в потрясающей Тюменской области.

С 19 по 22 августа в Тюмени проходит всероссийский форум "Лидеры Юнармии". Более 100 ребят на территории центра "Аванпост", детского лагеря "Алые паруса" и полигона ТВВИКУ участвуют в различных состязаниях.