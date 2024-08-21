В тюменский Центр робототехники и АСУ идет набор педагогов

В тюменский Центр робототехники и АСУ идет набор педагогов по направлениям: "Практико-ориентированное ИТ обучение", "Робототехника". На вакансии ждут кандидатов с глубокими знаниями в области программирования, разработки ПО, сетевых технологий или других IT-направлений. Узнать подробности можно по телефону: 8(3452)56-58-08.

Тюменский Центр робототехники и АСУ с 2015 года работает как площадка для развития детского ИТ-творчества. Структура центра представляет собой сеть классов: "АйтиЛаб" в направлении программирования, и "РобоЛаб" в направлении робототехники, всего 76 классов. Они представлены во всех муниципальных образованиях области, чтобы у детей из малых населенных пунктов была возможность заниматься техническим творчеством. Все классы открываются при учреждениях общего образования. Обучение бесплатное по любому из направлений.

В Тюмени также открыты специализированные классы по изучению нейросетей, 1С-программированию, разработке игр и 3D-моделированию.

Суммарно за последние 5 лет в классах ЦРиАСУ прошли обучение свыше восьми тысяч школьников.