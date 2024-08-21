Тюменцы на забеге собрали сто килограммов гумпомощи Курской области

09:00 21 августа 2024
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Участники забега "5 верст в Затюменском" 17 августа собрали сотню килограммов благотворительной помощи для жителей Курска, сообщили в администрации Тюмени.

"Благотворительную акцию на спортивном забеге проводим впервые. На прошлой неделе мы объявили сбор вещей, уже собрали более десяти тонн гуманитарной помощи: теплые вещи, белье, предметы гигиены, детское питание. На "5 верст…" почти каждый пришел с пакетами", — сказал глава города Максим Афанасьев в эфире программы ГТРК "Регион-Тюмень".

Глава города поблагодарил горожан за участие, за стремление быть полезными и нужными. "Это, как никогда, необходимо нашей стране", - подчеркнул глава муниципалитета.

Теги: администрация Тюмени , благотворительность , Максим Афанасьев
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