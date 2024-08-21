Столетний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Александр Степанович Жемчугов

Жемчугов Александр Степанович родился 20 августа 1924 года в деревне Черемиска Свердловской области.

До войны Александр Степанович работал на механическом заводе. В августе 1942 года Александр Степанович ушел добровольцем на фронт, был направлен сначала в школу сержантов в Ирбит, а затем в 39-ю Армию. Сражался на 3-м Белорусском фронте, форсировал Западную Двину, принимал участие в сражениях на территории Белоруссии и Литвы, участвовал в освобождении Смоленска и Витебска. Трижды был ранен.

В победном 1945 году был тяжело ранен в грудную клетку, направлен на лечение в госпиталь Ижевска. Здесь Александр Степанович и встретил долгожданный день Победы.

За заслуги перед Отечеством Александр Степанович награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью "За отвагу", медалью Жукова, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", юбилейными медалями "20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В мирное время Александр Степанович женился. Трудовую деятельность посвятил работе в промышленной сфере в различных городах нашей Родины: на заводе по производству никеля, заводе по выпуску металла, Тюменском аккумуляторном заводе.

В настоящее время о здоровье и благополучии Александра Степановича заботятся две дочери, внук и внучка, два правнука.