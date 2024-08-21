Счет для помощи Курской области открыли в Тюменской области

Неравнодушные тюменцы могут пожертвовать денежные средства на благотворительный расчетный счет, открытый Региональным центром "Семья".
Перевести денежные средства можно по реквизитам или QR-коду, размещенным на сайте центра "Семья".
Также продолжается сбор гуманитарной помощи в натуральном виде.
Сейчас требуются (только новые):
• Постельные принадлежности.
• Бытовая техника.
• Телефоны и зарядные устройства.
• Посуда.
• Средства гигиены.
• Продуктовые наборы.
• Детское питание.
• Одежда и обувь.
Принести гуманитарную помощь можно ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: Геологоразведчиков, 14а и Ермака, 1а. Контактное лицо: Ольга Александровна 8 (904) 492-01-00.
В муниципалитетах региона пункты организованы на базе организаций соцобслуживания населения.
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