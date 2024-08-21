Счет для помощи Курской области открыли в Тюменской области

16:28 20 августа 2024
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Неравнодушные тюменцы могут пожертвовать денежные средства на благотворительный расчетный счет, открытый Региональным центром "Семья".

Перевести денежные средства можно по реквизитам или QR-коду, размещенным на сайте центра "Семья".

Также продолжается сбор гуманитарной помощи в натуральном виде.

Сейчас требуются (только новые):

• Постельные принадлежности.

• Бытовая техника.

• Телефоны и зарядные устройства.

• Посуда.

• Средства гигиены.

• Продуктовые наборы.

• Детское питание.

• Одежда и обувь.

Принести гуманитарную помощь можно ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: Геологоразведчиков, 14а и Ермака, 1а. Контактное лицо: Ольга Александровна 8 (904) 492-01-00.

В муниципалитетах региона пункты организованы на базе организаций соцобслуживания населения.

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