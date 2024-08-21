Выставка сибирского косторезного промысла работает в Тюмени

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

В главном корпусе музейного комплекса им. Словцова работает выставка "История сибирского косторезного промысла". Вход свободный для всех желающих.

Косторезный промысел неразрывно связан с историей тюменского края. На территории региона наиболее известным центром художественной резьбы по кости является Тобольск. В 2024 году исполняется 150 лет с момента открытия в этом городе первой сибирской мастерской изделий из мамонтовой кости С.И. Овешковой.

Ключевой сюжет украшений – изображения мамонта, сибирской фауны и флоры в разных техниках резьбы. Каждое произведение восхищает гармонией скульптурных композиций, удивляет изяществом исполнения. Сегодня коллектив Тобольской косторезной фабрики продолжает традиции промысла, созданные вручную изделия удивляют изяществом исполнения и гармоничностью композиций. Предприятие выпускает сувенирную продукцию, миниатюры и украшения разных ценовых категорий.

Главный корпус музейного комплекса им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Посетить выставку "История сибирского косторезного промысла" можно до 27 октября в любой день, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. Возрастных ограничений нет.