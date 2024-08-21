Тюменка попала в Forbes

Авторский телеграм-канал тюменки Ольги Куликовой "Как жить после 40?" попал в Forbes Woman. Журнал сделал подборку медиа, посвященных женскому взрослению.
Про канал тюменки Forbes Woman пишет:
""Как жить после 40?" — авторский Telegram-канал Ольги Куликовой, в котором она осмысляет морщинки, перспективы, женский опыт вступления в зрелость. О материнстве, финансах, общественных ожиданиях (и о том, что пора перестать слепо им следовать), бодипозитиве, гендерном неравенстве — с феминистских позиций".
Сейчас в канале Ольги почти девять тысяч пользователей. NewsProm.Ru она рассказала, что рада тому, что ей получилось собрать поддерживающее сообщество прекрасных читательниц: "В 40+ уже можно вспомнить то, что было, но еще есть перспективы (хотя сил уже меньше, чем в молодости). Хочется проходить этот жизненный этап в компании ровесниц, нам есть, что обсудить. Поэтому я и создала свой канал".
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