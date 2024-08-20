В Тюмени откроют новый пешеходный бульвар

23 августа в полдень в Тюмени будет открыт новый пешеходный бульвар – в составе улицы Пожарных и Спасателей.
Там уже установлены две одноимённые скульптурные композиции.
"Первая отражает эмоции спасателей и передаёт специфику работы звена службы при ликвидации пожара. Вторая – это пожарный на отдыхе после боевой работы, а рядом с ним знаменитый на всю страну кот Семён. Бульвар длиной в 600 метров станет данью нелёгкому труду представителей этих профессий", - отмечают в администрации города.
Проектом бульвара, его озеленения и автополива занималась компания "ЭНКО".
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