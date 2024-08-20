14-миллионному посетителю выставки "Россия" на ВДНХ показали Тобольск и ЗапСибНефтехим

Восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края стал рекордным – 14-миллионным – посетителем на выставке-форуме "Россия". Семейное путешествие в Тобольск Старовы выиграли, побывав в "Доме полимеров" СИБУРа в мае. А в августе они приехали в сибирский город.

Самыми яркими вплетениями от выставки для Кирилла стали звуки производства и возможность потрогать гранулы полиэтилена и полипропилена. "До выставки я вообще не знал, что это такое. Зато теперь во всем разбираюсь", – признался школьник.

Семья посетила Тобольск 15 августа, им показали знаковые места города, в том числе связанные с химиком, инноватором Дмитрием Менделеевым. "Все локации, где мы побывали, связаны между собой и "ЗапСибНефтехимом" – это поражает и восхищает до глубины души. Тобольск оставил только положительные впечатления. Мы удивились, когда увидели современный, красивый и чистый город. Уверен, что мы вернёмся сюда еще хотя бы один раз", – отметил глава семьи Дмитрий.

Также семья Старовых познакомилась с "ЗапСибНефтехимом" – крупнейшим и самым современным комплексом России по производству синтетических материалов. Промышленный гигант произвел на гостей неизгладимое впечатление. "Во-первых, поразил масштаб производства. Во-вторых, высокий уровень безопасности во всем. В-третьих, отношение к сотрудникам и их труду. Здесь действительно заботятся о здоровье, профессиональном и личном развитии каждого. В целом здесь все продумано до мелочей, все действия четкие и слаженные", – рассказала Лариса Старова.